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Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро снизился на 32 коп.

23 сентябрь 2019 (16:26)

УрБК, Москва, 23.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 сентября 2019 года. Курс долл. США вырос на 10 коп. до 63,95 руб., евро снизился на 32 коп. до 70,28 руб.

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