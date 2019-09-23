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Правительство РФ не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы
23 сентябрь 2019 (14:45)
УрБК, Москва, 23.09.2019. Правительство РФ не принимало окончательных решений по реформированию госслужбы, связанных с сокращением числа госслужащих и повышением зарплат в госсекторе. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-секретаря главы кабинета министров Олега Осипова.
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко сообщило о том, что с 2020 года планируется реализация масштабной реформы в сфере госуправления. Реконструкция госсектора должна привести к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда госслужащих, не попавших под сокращение.
По словам Олега Осипова, заявление коллег из министерства финансов РФ несколько преждевременно. Окончательных решений по реформированию госсектора еще не принято, сейчас идет обсуждение разных концепций.
Ранее РИА «Новости» со ссылкой на первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко сообщило о том, что с 2020 года планируется реализация масштабной реформы в сфере госуправления. Реконструкция госсектора должна привести к сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и одновременно к повышению оплаты труда госслужащих, не попавших под сокращение.
По словам Олега Осипова, заявление коллег из министерства финансов РФ несколько преждевременно. Окончательных решений по реформированию госсектора еще не принято, сейчас идет обсуждение разных концепций.
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