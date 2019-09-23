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За 8 месяцев 2019 года в Свердловской области количество выданных кредитных карт выросло на 13,9%

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Свердловская область заняла пятое место среди 30 регионов по количеству выданных кредитных карт: с января по август 2019 года показатели выросли на 13,9%, составив, таким образом, 244 тыс. 153. Это на 29 тыс. 728 кредиток больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по август этого года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (521,6 тыс. ед.), Московской области (411,9 тыс. ед.) и Краснодарском крае (317,3 тыс. ед.). Самая серьезная динамика роста данного показателя среди 30 регионов-лидеров была зафиксирована в Республике Крым (+34,8%), Ханты-Мансийском АО (+30,3%) и Московской области (+24,3%). В то же время сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (-0,8%).



Всего в России в этот период количество выданных новых кредиток составило 8,05 млн ед., увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (7,11 млн ед.).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:08</span><br /><strong>За 8 месяцев 2019 года в Свердловской области количество выданных кредитных карт выросло на 13,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Свердловская область заняла пятое место среди 30 регионов по количеству выданных кредитных карт: с января по август 2019 года показатели выросли на 13,9%, составив, таким образом, 244 тыс. 153. Это на 29 тыс. 728 кредиток больше, чем за аналогичный период прошлого года.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090072-za-8-mesyacev-2019-goda-v-sverdlovskoy-oblasti-kolichestvo-vydannyh-kreditnyh-kart-vyroslo-na-139.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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