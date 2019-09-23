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За 8 месяцев 2019 года в Свердловской области количество выданных кредитных карт выросло на 13,9%

23 сентябрь 2019 (14:08)

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. Свердловская область заняла пятое место среди 30 регионов по количеству выданных кредитных карт: с января по август 2019 года показатели выросли на 13,9%, составив, таким образом, 244 тыс. 153. Это на 29 тыс. 728 кредиток больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по август этого года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (521,6 тыс. ед.), Московской области (411,9 тыс. ед.) и Краснодарском крае (317,3 тыс. ед.). Самая серьезная динамика роста данного показателя среди 30 регионов-лидеров была зафиксирована в Республике Крым (+34,8%), Ханты-Мансийском АО (+30,3%) и Московской области (+24,3%). В то же время сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (-0,8%).

Всего в России в этот период количество выданных новых кредиток составило 8,05 млн ед., увеличившись на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (7,11 млн ед.).

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