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В Екатеринбурге закроют движение на улице Советских женщин

23 сентябрь 2019 (10:15)

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Екатеринбурге закроют движение на улице Советских женщин из-за строительства ливневой канализации. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.

Перекрытия продлятся с 24 сентября по 2 ноября 2019 года на участке от улицы Шаумяна до переулка Фёдорова.

«По распоряжению главы Екатеринбурга, по окончании работ строители восстановят нарушенные элементы благоустройства в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ. Контроль за соблюдением сроков восстановления нарушенных элементов благоустройства возложен на земельный комитет администрации города», — говорится в сообщении.

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