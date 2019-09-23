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В Екатеринбурге закроют движение на улице Советских женщин
23 сентябрь 2019 (10:15)
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2019. В Екатеринбурге закроют движение на улице Советских женщин из-за строительства ливневой канализации. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Перекрытия продлятся с 24 сентября по 2 ноября 2019 года на участке от улицы Шаумяна до переулка Фёдорова.
«По распоряжению главы Екатеринбурга, по окончании работ строители восстановят нарушенные элементы благоустройства в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ. Контроль за соблюдением сроков восстановления нарушенных элементов благоустройства возложен на земельный комитет администрации города», — говорится в сообщении.
Перекрытия продлятся с 24 сентября по 2 ноября 2019 года на участке от улицы Шаумяна до переулка Фёдорова.
«По распоряжению главы Екатеринбурга, по окончании работ строители восстановят нарушенные элементы благоустройства в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ. Контроль за соблюдением сроков восстановления нарушенных элементов благоустройства возложен на земельный комитет администрации города», — говорится в сообщении.
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