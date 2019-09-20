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В Екатеринбурге возобновился рост цен на вторичное жилье

20 сентябрь 2019 (17:57)

На 16 сентября 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 740 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«С наступлением осени недельные темпы изменения средней цены за квадратный метр на вторичном рынке жилья впервые превысили 0,1% с начала июля. Средняя цена изменилась на 0,2% за неделю и на 0,1% за месяц», — говорится в исследовании.

Общий объем предложения на рынке за последние четыре недели вырос на 1% до 8,83 тыс. единиц. Средний срок экспозиции составляет 4 месяца.

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