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ФОМ: 12% россиянин считает нормальным не возвращать кредит

УрБК, Москва, 20.09.2019. 12% россиян считает допустимым не возвращать кредиты. Об этом свидетельствуют данные опроса социологи фонда «Общественное мнение».



«Одни считают, что бывают ситуации, когда допустимо, простительно не возвращать кредит. Другие считают, что не возвращать кредит недопустимо, непростительно ни в каком случае. С каким мнением вы согласны?».



Как показал опрос, 12% россиян считает допустимым не возвращать кредиты. Обратного мнения придерживается 82% опрошенных.



Также 67% опрошенных считают, что кредиты усложняют жизнь.

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