Новости дня

В Новоуральске строительная компания задолжала своим сотрудникам свыше 8,2 млн рублей

20 сентябрь 2019 (16:42)

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. В Новоуральске в ООО ППФ «Стимул — Сети безопасности» образовалась задолженность по выплате зарплаты за период с января по апрель 2019 года на сумму более 8,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю предприятия, по результатам рассмотрения которого задолженность была частично погашена на сумму около 2 млн руб.

По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО ППФ «Стимул-СБ» по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации».

В настоящее время задолженность перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: