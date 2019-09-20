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В Новоуральске строительная компания задолжала своим сотрудникам свыше 8,2 млн рублей
20 сентябрь 2019 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. В Новоуральске в ООО ППФ «Стимул — Сети безопасности» образовалась задолженность по выплате зарплаты за период с января по апрель 2019 года на сумму более 8,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Надзорное ведомство внесло представление руководителю предприятия, по результатам рассмотрения которого задолженность была частично погашена на сумму около 2 млн руб.
По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО ППФ «Стимул-СБ» по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации».
В настоящее время задолженность перед работниками предприятия погашена в полном объеме.
Надзорное ведомство внесло представление руководителю предприятия, по результатам рассмотрения которого задолженность была частично погашена на сумму около 2 млн руб.
По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО ППФ «Стимул-СБ» по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, совершенная из корыстной заинтересованности руководителем организации».
В настоящее время задолженность перед работниками предприятия погашена в полном объеме.
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