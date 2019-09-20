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В сети предлагают присоединиться к еще не существующей блокчейн-платформе Павла Дурова
20 сентябрь 2019 (12:09)
В социальных сетях стали появляться рекламные материалы с предложением присоединиться к инвестиционной блокчейн-платформе Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, которая еще не запущена. Эксперты предполагают, что за рекламной кампанией может стоять мошенническая схема по сбору персональных данных пользователей или простому изъятию денег у доверчивых граждан.
Авторами проекта создан клон сайта информационного агентства РБК, где под видом независимого журналистского расследования предлагается зарегистрироваться в TON. В публикации имеются ссылки на видеоматериалы и сайты, продвигающие платформу. Там обещают стабильный заработок в размере 10-15 тыс. руб. ежедневно.
Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что о платформе знает очень мало людей. Это узкая целевая аудитория, которую сложно обмануть. По его мнению, высокой прибыли мошенники получить не смогут.
«Это ведь не МММ билеты Мавроди, что купил бумажку и все; чтобы разобраться в TON, надо знать, что такое Telegram, знать, что Дуров какую-то платформу создает и так далее. Целевая аудитория очень мизерная, и обмануть эту целевую аудиторию практически нереально», — сказал он.
Как пишет «Коммерсантъ», рекламные объявления стали появляться в социальной сети Facebook и в самом Telegram. Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере 1,7 млрд долл. США.
Интерес российских интернет-пользователей к темам TON и Gram подскочил в августе 2019 года, а по запросу «купить Gram» достиг годового пика в первую неделю сентября (пока приобрести криптовалюту нельзя, токены получили только инвесторы), следует из данных Google Trends. Это совпало с публикацией The New York Times от 27 августа, согласно которой TON должен запуститься до 31 октября.
Авторами проекта создан клон сайта информационного агентства РБК, где под видом независимого журналистского расследования предлагается зарегистрироваться в TON. В публикации имеются ссылки на видеоматериалы и сайты, продвигающие платформу. Там обещают стабильный заработок в размере 10-15 тыс. руб. ежедневно.
Директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин считает, что о платформе знает очень мало людей. Это узкая целевая аудитория, которую сложно обмануть. По его мнению, высокой прибыли мошенники получить не смогут.
«Это ведь не МММ билеты Мавроди, что купил бумажку и все; чтобы разобраться в TON, надо знать, что такое Telegram, знать, что Дуров какую-то платформу создает и так далее. Целевая аудитория очень мизерная, и обмануть эту целевую аудиторию практически нереально», — сказал он.
Как пишет «Коммерсантъ», рекламные объявления стали появляться в социальной сети Facebook и в самом Telegram. Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере 1,7 млрд долл. США.
Интерес российских интернет-пользователей к темам TON и Gram подскочил в августе 2019 года, а по запросу «купить Gram» достиг годового пика в первую неделю сентября (пока приобрести криптовалюту нельзя, токены получили только инвесторы), следует из данных Google Trends. Это совпало с публикацией The New York Times от 27 августа, согласно которой TON должен запуститься до 31 октября.
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