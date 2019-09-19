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«Уральские авиалинии» отправили первый рейс из Перми в Прагу
19 сентябрь 2019 (16:24)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к выполнению новых регулярных рейсов Пермь — Прага — Пермь. На первом самолете в столицу Чехии из Перми вылетело 127 пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика.
Торжественные мероприятия по случаю открытия нового направления прошли в пермском аэропорту Большое Савино 18 сентября 2019 года. В нем приняли участие первый заместитель председателя правительства — министр строительства Пермского края Михаил Сюткин, управляющий директор ОА «Международный аэропорт «Пермь» Султан Джармуханов и представители авиакомпании «Уральские авиалинии». Право перерезать красную ленту и начать процедуру регистрации предоставили первым пассажирам европейского рейса.
«Благодарим правительство Пермского края и международный аэропорт Пермь за помощь в открытии направления. Мы уверены, что наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему росту пассажиропотока, направление будет востребовано, и надеемся на открытие других интересных направлений из Перми», — отметил представитель авиакомпании.
Лайнер Airbus A320, который привез первых пассажиров из столицы Чехии, по традиции приветствовали водяной аркой на перроне.
Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», новый рейс Пермь — Прага выполняется два раза в неделю по средам и субботам. Рейсы запланированы как на осенний, так и на зимний периоды. Полеты будут выполняться на воздушных судах производства европейского концерна Airbus, оборудованных салонами эконом- и бизнес-классов. Время в пути из Перми в Прагу составляет около 4 часов.
Авиабилеты в Прагу из Перми можно купить на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» www.uralairlines.com, а также в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Торжественные мероприятия по случаю открытия нового направления прошли в пермском аэропорту Большое Савино 18 сентября 2019 года. В нем приняли участие первый заместитель председателя правительства — министр строительства Пермского края Михаил Сюткин, управляющий директор ОА «Международный аэропорт «Пермь» Султан Джармуханов и представители авиакомпании «Уральские авиалинии». Право перерезать красную ленту и начать процедуру регистрации предоставили первым пассажирам европейского рейса.
«Благодарим правительство Пермского края и международный аэропорт Пермь за помощь в открытии направления. Мы уверены, что наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему росту пассажиропотока, направление будет востребовано, и надеемся на открытие других интересных направлений из Перми», — отметил представитель авиакомпании.
Лайнер Airbus A320, который привез первых пассажиров из столицы Чехии, по традиции приветствовали водяной аркой на перроне.
Как сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний», новый рейс Пермь — Прага выполняется два раза в неделю по средам и субботам. Рейсы запланированы как на осенний, так и на зимний периоды. Полеты будут выполняться на воздушных судах производства европейского концерна Airbus, оборудованных салонами эконом- и бизнес-классов. Время в пути из Перми в Прагу составляет около 4 часов.
Авиабилеты в Прагу из Перми можно купить на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» www.uralairlines.com, а также в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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