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В Челябинске восстановили электроснабжение после аварии
19 сентябрь 2019 (15:45)
УрБК, Челябинск, 19.09.2019. В Челябинске в полном объеме восстановили электроснабжение потребителей Курчатовского района после повреждения двух ВЛ 110 кВ «Челябинская ТЭЦ-4-Шагол» и «Челябинская ТЭЦ-4-Аэродромная». Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урал» — «Челябэнерго».
Сегодня утром в 09.16 по местному времени при прохождении атмосферного циклона в Челябинской области, сопровождающегося сильными ливневыми дождями и усилением ветра, произошло технологическое нарушение в работе энергооборудования компании «Россети Урал» — «Челябэнерго».
В результате без электроснабжения остались потребители Курчатовского района Челябинска с населением 7,4 тыс. человек.
Сегодня утром в 09.16 по местному времени при прохождении атмосферного циклона в Челябинской области, сопровождающегося сильными ливневыми дождями и усилением ветра, произошло технологическое нарушение в работе энергооборудования компании «Россети Урал» — «Челябэнерго».
В результате без электроснабжения остались потребители Курчатовского района Челябинска с населением 7,4 тыс. человек.
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