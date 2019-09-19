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Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 30 коп.
19 сентябрь 2019 (15:06)
УрБК, Москва, 19.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 21 коп. до 64,22 руб., евро — на 64 коп. до 70,94 руб.
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