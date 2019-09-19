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В России количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 20%
19 сентябрь 2019 (13:45)
УрБК, Москва, 19.09.2019. Российские банки в августе сократили выдачу новых ипотечных кредитов на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 96,54 тыс. кредитов на общую сумму 211,73 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
«Рынок ипотеки продолжает снижаться в годовом отношении, несмотря на небольшой прирост в августе 2019 относительно июля. В августе 2019 года количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 20% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 15%. В прошлом месяце было выдано 96,54 тыс. ипотечных кредитов на 211,73 млрд руб., годом ранее — 121,23 тыс. кредитов на 250,19 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Средний чек по ипотеке увеличился за год на 6%, до 2,19 млн руб.
Согласно данным ОКБ, лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов наличными выросло в годовом отношении на 8%, а объемы — на 11%. В августе было выдано 1,6 млн кредитов на 431,55 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос на 3%: до 269 тыс. руб.
Количество и объемы новых автокредитов выросли на 5%. Так, в августе было выдано 60,69 тыс. кредитов на 49,94 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита осталась на уровне 823 тыс. руб.
Количество новых карт снизилось в годовом отношении на 9%, объемы кредитных лимитов — на 3%. В августе было выдано 1,07 млн карт с общим лимитом 81,9 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос на 7%: до 77 тыс. руб.
Всего в августе было выдано 3,48 млн новых кредитов общим объемом свыше 807,56 млрд руб. Количество и объемы выданных кредитов выросли на 1% по сравнению с августом прошлого года, когда было выдано 3,46 млн кредитов на 802,4 млрд руб. За восемь месяцев банки выдали 25,78 млн кредитов на общую сумму 5,87 трлн руб. Количество и объемы новых кредитов выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 23,70 млн кредитов на 5,37 трлн руб.
«Рынок ипотеки продолжает снижаться в годовом отношении, несмотря на небольшой прирост в августе 2019 относительно июля. В августе 2019 года количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 20% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 15%. В прошлом месяце было выдано 96,54 тыс. ипотечных кредитов на 211,73 млрд руб., годом ранее — 121,23 тыс. кредитов на 250,19 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Средний чек по ипотеке увеличился за год на 6%, до 2,19 млн руб.
Согласно данным ОКБ, лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов наличными выросло в годовом отношении на 8%, а объемы — на 11%. В августе было выдано 1,6 млн кредитов на 431,55 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос на 3%: до 269 тыс. руб.
Количество и объемы новых автокредитов выросли на 5%. Так, в августе было выдано 60,69 тыс. кредитов на 49,94 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита осталась на уровне 823 тыс. руб.
Количество новых карт снизилось в годовом отношении на 9%, объемы кредитных лимитов — на 3%. В августе было выдано 1,07 млн карт с общим лимитом 81,9 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос на 7%: до 77 тыс. руб.
Всего в августе было выдано 3,48 млн новых кредитов общим объемом свыше 807,56 млрд руб. Количество и объемы выданных кредитов выросли на 1% по сравнению с августом прошлого года, когда было выдано 3,46 млн кредитов на 802,4 млрд руб. За восемь месяцев банки выдали 25,78 млн кредитов на общую сумму 5,87 трлн руб. Количество и объемы новых кредитов выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 23,70 млн кредитов на 5,37 трлн руб.
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