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В России количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 20%

УрБК, Москва, 19.09.2019. Российские банки в августе сократили выдачу новых ипотечных кредитов на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 96,54 тыс. кредитов на общую сумму 211,73 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



«Рынок ипотеки продолжает снижаться в годовом отношении, несмотря на небольшой прирост в августе 2019 относительно июля. В августе 2019 года количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 20% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 15%. В прошлом месяце было выдано 96,54 тыс. ипотечных кредитов на 211,73 млрд руб., годом ранее — 121,23 тыс. кредитов на 250,19 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Средний чек по ипотеке увеличился за год на 6%, до 2,19 млн руб.



Согласно данным ОКБ, лидером по темпам роста объемов кредитования стал сегмент кредитов наличными. Количество новых кредитов наличными выросло в годовом отношении на 8%, а объемы — на 11%. В августе было выдано 1,6 млн кредитов на 431,55 млрд руб. Средний чек по кредиту наличными вырос на 3%: до 269 тыс. руб.



Количество и объемы новых автокредитов выросли на 5%. Так, в августе было выдано 60,69 тыс. кредитов на 49,94 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита осталась на уровне 823 тыс. руб.



Количество новых карт снизилось в годовом отношении на 9%, объемы кредитных лимитов — на 3%. В августе было выдано 1,07 млн карт с общим лимитом 81,9 млрд руб. Средний одобренный лимит по карте вырос на 7%: до 77 тыс. руб.



Всего в августе было выдано 3,48 млн новых кредитов общим объемом свыше 807,56 млрд руб. Количество и объемы выданных кредитов выросли на 1% по сравнению с августом прошлого года, когда было выдано 3,46 млн кредитов на 802,4 млрд руб. За восемь месяцев банки выдали 25,78 млн кредитов на общую сумму 5,87 трлн руб. Количество и объемы новых кредитов выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 23,70 млн кредитов на 5,37 трлн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:45</span><br /><strong>В России количество выданных ипотечных кредитов сократилось на 20%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 19.09.2019. Российские банки в августе сократили выдачу новых ипотечных кредитов на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 96,54 тыс. кредитов на общую сумму 211,73 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение Объединенного кредитного бюро (ОКБ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090006-v-rossii-kolichestvo-vydannyh-ipotechnyh-kreditov-sokratilos-na-20.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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