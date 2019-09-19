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В Камышлове руководитель муниципального учреждения осужден за хищение субсидии для малого бизнеса в размере 667 тыс. рублей
19 сентябрь 2019 (11:57)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Камышлове руководителя МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» Дениса Калмыкова приговорили к 5 годам лишения свободы за хищение средств субсидии, выделенной на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также присвоение бюджетных средств в общей сумме на 667 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что Калмыков обратился к двум предпринимателям, с которыми были заключены соглашения о предоставлении субсидий в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского городского округа», и те передали подсудимому данные средства в размере 600 тыс. руб.
Но он обратил денежные средства в свое пользование и распорядился ими по своему усмотрению, изготовив фиктивные финансовые отчеты о целевом использовании бюджетных денежных средств.
Кроме того, в 2015-2016 годах Калмыков заключил договоры на выполнение работ и оказание услуг с ООО «КПД», которые фактически не выполнялись, а их оплата была произведена незаконно. В частности, по указанию Калмыкова оплачены работы по содержанию и уборке кладбищ на территории Камышловского городского округа, установке и демонтажу рекламных конструкций, установке сцены для проведения праздничных мероприятий, которые фактически не выполнены.
«Он признан виновным по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», а также по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Суд приговорил Дениса Калмыкова к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 70 тыс. руб. Кроме того, удовлетворен иск о взыскании с него ущерба, причиненного Камышловскому городскому округу, в размере 667 тыс. руб., МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» — в размере свыше 81 руб.», — говорится в сообщении.
Установлено, что Калмыков обратился к двум предпринимателям, с которыми были заключены соглашения о предоставлении субсидий в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского городского округа», и те передали подсудимому данные средства в размере 600 тыс. руб.
Но он обратил денежные средства в свое пользование и распорядился ими по своему усмотрению, изготовив фиктивные финансовые отчеты о целевом использовании бюджетных денежных средств.
Кроме того, в 2015-2016 годах Калмыков заключил договоры на выполнение работ и оказание услуг с ООО «КПД», которые фактически не выполнялись, а их оплата была произведена незаконно. В частности, по указанию Калмыкова оплачены работы по содержанию и уборке кладбищ на территории Камышловского городского округа, установке и демонтажу рекламных конструкций, установке сцены для проведения праздничных мероприятий, которые фактически не выполнены.
«Он признан виновным по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», а также по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Суд приговорил Дениса Калмыкова к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 70 тыс. руб. Кроме того, удовлетворен иск о взыскании с него ущерба, причиненного Камышловскому городскому округу, в размере 667 тыс. руб., МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского городского округа» — в размере свыше 81 руб.», — говорится в сообщении.
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