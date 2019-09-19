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В Челябинске из-за ливня без электричества остались 7,4 тыс. человек

19 сентябрь 2019 (11:31)

УрБК, Челябинск, 19.09.2019. В Курчатовском районе Челябинска в результате повреждения двух ВЛ 110 кВ «Челябинская ТЭЦ-4-Шагол» и «Челябинская ТЭЦ-4-Аэродромная» 7,4 тыс. человек остались без электричества. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урал» — «Челябэнерго».

«Сегодня утром при прохождении атмосферного циклона в Челябинской области, сопровождающегося сильными ливневыми дождями и усилением ветра, произошло технологическое нарушение в работе энергооборудования компании «Россети Урал» — «Челябэнерго», — говорится в сообщении.

Место повреждения энергооборудования обнаружено. В настоящее время на линиях работают четыре ремонтно-восстановительные бригады.

Электроснабжение всех потребителей будет восстановлено после завершения ремонтных работ.

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