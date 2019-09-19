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Ректор УрГЭУ Яков Силин вошел в рейтинг «худших ректоров России»

19 сентябрь 2019 (10:49)

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин вошел в антирейтинг «Боттом-50 худших ректоров России», составленный сообществом «Диссернет». Он занял в нем 44 место. Доклад, в котором опубликованы результаты исследований, опубликован на сайте сообщества.

При составлении рейтинга учитывались число недоброкачественных диссертаций ректора, число некорректных публикаций, а также число защищенных сотрудниками возглавляемого вуза недоброкачественных диссертаций и другие показатели.

Отмечается, что из государственных вузов Екатеринбурга в данный рейтинг вошел лишь Яков Силин. Кроме того, он попал в список ректоров, у кого в собственных диссертациях обнаружились признаки плагиата.

Также в антирейтинг попал ректор негосударственного Уральского финансово-юридического института Владислав Назаров. Помимо этого, «Диссернет» имеет сомнения насчет диссертации директора Уральского института управления РАНХиГС Дмитрия Репина.

«Всего в рамках настоящего доклада было изучено 112 ректоров с признаками нарушения норм академической этики. Таким образом, из 676 руководителей проанализированных образовательных организаций примерно каждый пятый имеет отношение к нарушению академической этики», — говорится в документе.

В докладе также отмечается, что среди руководителей российских вузов выявлено 64 ректора с плагиатом в собственных диссертационных работах, 32 диссеродела (в смысле определений нынешнего доклада), 31 — с некорректными научными статьями. При этом часть ректоров допустили сразу несколько видов нарушений.

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