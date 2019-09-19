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В Екатеринбурге началась прививочная кампания против гриппа
19 сентябрь 2019 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2019. В Екатеринбурге началась прививочная кампания против гриппа, которая должна охватить в этом году 57% горожан — 862 тыс. человек (в прошлом сезоне было привито 53% — 795 тыс.). Ее планируется завершить до 16 ноября, сообщается на официальном портале города.
«В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация будет проводиться детям с 6 месяцев до 17 лет, студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, учреждений транспорта, коммунальной сферы, лицам старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, призывникам срочной службы и другим группам риска. Дети в возрасте до 3 лет подлежат двукратной вакцинации. Вакцина для бесплатной вакцинации данных категорий граждан поступила в медицинские учреждения Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Остальные категории, например, работники промышленных предприятий, торговли и общественного питания подлежат вакцинации против гриппа в рамках обеспечения эпидемиологического благополучия.
«Сделать прививку против гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и по месту работы при обращении руководителей предприятий и учреждений в территориальные поликлиники по месту нахождения организации», — уточняется в сообщении.
Отметим, что среди жителей Екатеринбурга за последнюю неделю увеличилась заболеваемость ОРВИ, особенно среди детей школьного возраста и подростков. Тем не менее вирус гриппа среди населения пока отсутствует.
«В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация будет проводиться детям с 6 месяцев до 17 лет, студентам, работникам медицинских и образовательных учреждений, учреждений транспорта, коммунальной сферы, лицам старше 60 лет, лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, призывникам срочной службы и другим группам риска. Дети в возрасте до 3 лет подлежат двукратной вакцинации. Вакцина для бесплатной вакцинации данных категорий граждан поступила в медицинские учреждения Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Остальные категории, например, работники промышленных предприятий, торговли и общественного питания подлежат вакцинации против гриппа в рамках обеспечения эпидемиологического благополучия.
«Сделать прививку против гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и по месту работы при обращении руководителей предприятий и учреждений в территориальные поликлиники по месту нахождения организации», — уточняется в сообщении.
Отметим, что среди жителей Екатеринбурга за последнюю неделю увеличилась заболеваемость ОРВИ, особенно среди детей школьного возраста и подростков. Тем не менее вирус гриппа среди населения пока отсутствует.
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