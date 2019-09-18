Новости дня
Бывший гендиректор «Южуралавтобана» обвиняется в уклонении от уплаты более 800 млн рублей налогов
18 сентябрь 2019 (14:17)
УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 800 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, в 2013-2014 годах обвиняемый уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по фактически неосуществленным сделкам с двумя коммерческими организациями. В результате общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате ЗАО «Южуралавтобан», составила 803,272 млн руб.
«Он обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2013-2014 годах обвиняемый уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по фактически неосуществленным сделкам с двумя коммерческими организациями. В результате общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате ЗАО «Южуралавтобан», составила 803,272 млн руб.
«Он обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Учредителя СК «Капитал» обвиняют в сокрытии от уплаты налогов свыше 73 млн рублей
- В Челябинской области будут судить директора предприятия за неуплату налогов в размере 18 млн рублей
- Руководство Серовского завода малой металлургии подозревается в уклонении от уплаты налогов на 4 млн рублей
- Житель Екатеринбурга обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 150 млн рублей
- В отношении директора ООО «Строительная компания «Сфера» возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов