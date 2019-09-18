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Бывший гендиректор «Южуралавтобана» обвиняется в уклонении от уплаты более 800 млн рублей налогов

УрБК, Челябинск, 18.09.2019. В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Южуралавтобан», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 800 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



По версии следствия, в 2013-2014 годах обвиняемый уклонился от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по фактически неосуществленным сделкам с двумя коммерческими организациями. В результате общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате ЗАО «Южуралавтобан», составила 803,272 млн руб.



«Он обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

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