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В России банкротам смогут списывать долги и штрафы ГИБДД
18 сентябрь 2019 (13:32)
УрБК, Москва, 18.09.2019. Правительственной комиссией по законопроектной деятельности рассмотрен законопроект, позволяющий обнулять долги по налогам и штрафам граждан, которые прошли процедуру личного банкротства, сообщает «Российская газета».
По действующему законодательству с прошедших процедуру личного банкротства людей списывают кредиты и прочие долги, но при этом штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги необходимо платить.
«Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются. Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
За год в России были признаны банкротами 41,8 тыс. граждан, с них было списано 153,7 млрд руб. долга. При этом дела 18,5 тыс. человек были закрыты в связи с полным отсутствием имущества.
По действующему законодательству с прошедших процедуру личного банкротства людей списывают кредиты и прочие долги, но при этом штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги необходимо платить.
«Проект поправок в Бюджетный кодекс расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются. Теперь к таким ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина. Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
За год в России были признаны банкротами 41,8 тыс. граждан, с них было списано 153,7 млрд руб. долга. При этом дела 18,5 тыс. человек были закрыты в связи с полным отсутствием имущества.
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