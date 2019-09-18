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Активисты созданного по инициативе Группы ЧТПЗ общественного движения провели уборку в парке «Оленьи ручьи»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. Активисты общественного движения «Город первых», которое было создано по инициативе Группы ЧТПЗ, провели уборку в природном парке «Оленьи ручьи». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Более 30 волонтеров приняли участие в экологическом походе на популярном экскурсионном маршруте «Причуды Сергинских пещер» протяженностью 15 км. В общей сложности участникам удалось собрать более 100 кг различного бытового мусора, который был доставлен на специализированный полигон ТБО.



«Оленьи ручьи» — один из самых популярных природных парков Свердловской области, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов из России и других стран. Подобные экопоходы помогают привлечь внимание к экологическим проблемам и воспитать ответственных туристов», — отметил координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.



В этом году активисты «Города первых» во второй раз принимают участие в экологической акции в природном парке. Впервые уборку туристических троп и стоянок активисты устроили в июле в национальном парке «Таганай» в Челябинской области.



«Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону: 8-904-175-78-57», — говорится в сообщении.

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