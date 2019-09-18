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За 8 месяцев 2019 года оборот организаций Свердловской области вырос на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2019. Оборот организаций Свердловской области по всем видам экономической деятельности за январь-август 2019 года составил 3 трлн 781 млрд руб. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.



За этот же период на 8,2% увеличился оборот организаций в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (до 32 млрд 883 млн руб.), на 36,6% вырос показатель в сфере добычи полезных ископаемых (до 65 млрд 192 млн руб.), на 5,7% — в обрабатывающих производствах (до 1 трлн 335 млрд 372 млн руб.), на 7,7% — в сфере обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (до 260 млрд 602 млн руб.).



Оборот в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос на 29,3% и составил 43 млрд 268 млн. руб. В строительстве зафиксировано снижение на 1,9% (до 103 млрд 194 млн руб.), в оптовой розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов рост составил 1,2% (до 1 трлн 384 млрд 164 млн руб.).

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