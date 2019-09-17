Микрозаймы уходят в сеть

В I полугодии 2019 года доходы российских микрофинансовых организаций (МФО), которые специализируются на выдаче «займов до зарплаты», сократились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается в материале ЦБ «Тенденции микрофинансового рынка». Аналитики связывают негативную динамику с последовательным ужесточением регулирования в этой сфере.Отметим, что в последние годы ЦБ целенаправленно борется с высокими ставками по микрозаймам. До 2017 года на рынке практически не было никаких ограничений. С 1 января 2017 года проценты и другие платежи не могут превышать сам долг более чем в 3 раза. С 28 января 2019 года — в 2,5 раза. С 1 января 2020 года предел снизят до 1,5-кратного размера.Вместе с этим регулятор постепенно лимитирует максимальный размер ежедневной процентной ставки. С 28 января этого года показатель ограничили до 1,5%, с 1 июля — до 1%. Таким образом, сейчас предельная стоимость займа на срок не более года не превышает 365%. Дальнейшее снижение этого показателя пока не анонсировано.В исследовании ЦБ говорится, что ужесточение регулирования заметно ухудшило рентабельность работы МФО, которые специализируются на выдаче займов «до зарплаты». В связи с этим они стали массово закрывать свои офисы и развивать онлайн-площадки.«Опытные компании, давно работающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента займов «до зарплаты», диверсифицируя структуру портфеля и развивая среднесрочные продукты, на которые по-прежнему приходится более половины портфеля МФО. Оставшиеся в данном сегменте игроки концентрируют свои усилия на развитии онлайн-каналов: 58 компаний выдают онлайн больший объем займов, чем 557 МФО, работающих исключительно через стационарные пункты выдачи», — говорится в исследовании ЦБ.Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын рассказал, почему российским МФО выгодно переориентироваться на интернет-каналы.«В ходе сравнения оффлайн- и онлайн-МФО (аналитик ссылается на исследование саморегулируемой организации «Мир», — прим. ред.) обнаружилось, что прибыль последних составляет 5,5% с займа, в то время как у традиционных организаций это лишь 3,5%. Хотя у оффлайновых игроков выше доход с одного займа (39,7% суммы), расходы у них тоже больше: аренда, коммунальные расходы, фонд оплаты труда, обслуживание офиса и ИТ-расходы съедают половину дохода и обслуживанием офиса уходит половина дохода. У онлайн-организаций расходы по аналогичным статьям вчетверо ниже, хотя им приходится больше тратить на маркетинг и рекламу, и на процентные расходы по привлечённому финансированию. Кроме того, при традиционном способе выше административные расходы и налоги», — рассказал Л. Делицын.Специалисты департамента микрофинансового рынка Банка России считают, что переход «займов до зарплаты» в онлайн-пространство — позитивная тенденция для рынка.«Предполагается, что снижение числа стационарных точек (более 2 тыс. единиц за полгода) в местах большого скопления людей приведет к снижению числа спонтанно принятых решений о кредитовании потенциальными заемщиками — при этом поиск и оформление займа в интернете требует минимальной квалификации, наличия технических средств и четкого понимания необходимости заемных средств», — полагают аналитики ЦБ.В свою очередь, Леонид Делицын считает, что переориентация рынка на интернет-каналы несет в себе серьезные риски.«Активизируются «черные» кредиторы, в том числе и за счет части МФО, для которых легальный бизнес станет убыточным. Потребителям в этой ситуации можно порекомендовать проверять наличие микрокредитной организации в государственном реестре МФО. Однако надо понимать, что мошенники будут использовать такие названия, которые легко будет спутать с названиями зарегистрированных компаний, а зачастую фабриковать поддельные сайты и присылать поддельные предложения», — заявил Л. Делицин.Также аналитики отмечают риски снижения доступности микрозаймов для населения. Далеко не все жители хорошо умеют пользоваться электронными сервисами. Поэтому закрытие офисов МФО в малых городах может привести к тому, что значительная часть населения окажется отрезана от этого сегмента кредитования.