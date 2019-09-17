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Начальником ГУ МВД России по Свердловской области назначили Александра Мешкова

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Начальником Главного управления МВД России по Свердловской области назначили генерал-майора полиции Александра Мешкова. Об этом сообщает пресс-центр аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.



«Тот факт, что столь значимая территория почти год оставалась без начальника Главного управления МВД, повлек за собой ряд проблем. Недостатки в работе органов внутренних дел сказались на общем ухудшении криминогенной обстановки в Свердловской области. За январь-август 2019 года количество зарегистрированных преступлений на Среднем Урале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 3,9%», — говорится в сообщении.



«Не стоит забывать, что Свердловская область определена местом проведения Универсиады 2023 года. Прошу органы внутренних дел включиться в работу по обеспечению безопасности ее проведения», — подчеркнул на церемонии представления Александра Мешкова полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

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