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Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга за год выросло на 19%
17 сентябрь 2019 (12:33)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Число башенных кранов на стройплощадках Екатеринбурга за неполный III квартал 2019 года увеличилось на 7 штук и составило 144 единицы. За год показатель вырос на 19%. Об этом сообщает пресс-служба «Уральского форума по недвижимости» со ссылкой на исследование Уральской палаты недвижимости (УПН).
«В 2019 году застройщики продолжали выводить на рынок новые проекты, хотя не так активно, как в прошлом. Темпы строительных работ по большинству площадок остаются высокими, строители укладываются в заявленные сроки возведения домов. При этом рынок жилья в III квартале 2019 года не отличался активностью», — говорится в исследовании.
«Хотя объем предложения и остался на прежнем уровне, количество сделок с квартирами в 2019 году ниже, чем в прошлом, но пока данное снижение не очень существенно для большинства продавцов. Тем не менее охлаждение рынка уже привело к остановке роста цен и увеличению числа предложений со скидками. После заметного снижения ключевой ставки и комментариев ЦБ РФ потенциальные покупатели могут рассчитывать на снижение ставок по ипотеке к концу текущего года. Этот процесс поддержит спрос в конце текущего — начале следующего года», — прокомментировал исследование глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.
«В 2019 году застройщики продолжали выводить на рынок новые проекты, хотя не так активно, как в прошлом. Темпы строительных работ по большинству площадок остаются высокими, строители укладываются в заявленные сроки возведения домов. При этом рынок жилья в III квартале 2019 года не отличался активностью», — говорится в исследовании.
«Хотя объем предложения и остался на прежнем уровне, количество сделок с квартирами в 2019 году ниже, чем в прошлом, но пока данное снижение не очень существенно для большинства продавцов. Тем не менее охлаждение рынка уже привело к остановке роста цен и увеличению числа предложений со скидками. После заметного снижения ключевой ставки и комментариев ЦБ РФ потенциальные покупатели могут рассчитывать на снижение ставок по ипотеке к концу текущего года. Этот процесс поддержит спрос в конце текущего — начале следующего года», — прокомментировал исследование глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.
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