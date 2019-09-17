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На шахте «Распадская» установлен первый вендинговый аппарат по выдаче средств индивидуальной защиты

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Шахта «Распадская» (находится под управлением Распадской угольной компании) первая в Кузбассе установила вендинговый аппарат по выдаче средств индивидуальной защиты (СИЗ).



По сообщению Управления по связям с общественностью Распадской угольной компании, чтобы получить необходимые СИЗы, горнякам нужно ввести на экране аппарата свой номер телефона и пин-код. Сегодня так можно получить очки, перчатки и фляжки. В планах — добавить защитный крем и респираторы. Сейчас вендинговый автомат содержит около 650 изделий для выдачи.



Это первый автомат не только на предприятиях Распадской угольной компании, управляющей угольными активами ЕВРАЗа, но и во всей Кемеровской области. В будущем на «Распадской» планируют развернуть сеть вендинговых аппаратов. Это позволит работникам предприятия сократить время на выдачу и учет средств индивидуальной защиты.

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