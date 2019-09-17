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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге
17 сентябрь 2019 (10:10)
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. Утвержден состав федерального организационного комитета по подготовке и проведению Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
В документе отмечается, что зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила оргкомитет, а ее заместителями стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр спорта РФ Павел Колобков, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.
Среди членов оргкомитета — представители федеральных министерств и ведомств. В том числе сенатор Аркадий Чернецкий, замглавы региона Алексей Орлов, замгубернатора Сергей Швиндт, министр физической культуры и спорта Среднего Урала Леонид Рапопорт, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, а также руководство УГМК-Холдинга, Русской медной компании, Трубной металлургической компании, ЧТПЗ и Сима-Ленда.
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года, в ходе состязаний по 18 видам спорта будут разыграны 246 комплектов медалей.
В документе отмечается, что зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец возглавила оргкомитет, а ее заместителями стали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр спорта РФ Павел Колобков, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.
Среди членов оргкомитета — представители федеральных министерств и ведомств. В том числе сенатор Аркадий Чернецкий, замглавы региона Алексей Орлов, замгубернатора Сергей Швиндт, министр физической культуры и спорта Среднего Урала Леонид Рапопорт, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, а также руководство УГМК-Холдинга, Русской медной компании, Трубной металлургической компании, ЧТПЗ и Сима-Ленда.
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года, в ходе состязаний по 18 видам спорта будут разыграны 246 комплектов медалей.
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