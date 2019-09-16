Что ожидает свердловский туррынок в осенне-зимний сезон

Представители уральского туристического бизнеса рассказали ИАА «УралБизнесКонсалтинг» о своих ожиданиях от нового осенне-зимнего сезона и ключевых проблемах, с которыми они столкнутся.Руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев выделил два фактора, которые будут давить на участников рынка в ближайшие месяцы.Первая проблема — снижение числа иностранных авиационных компаний, которые осуществляют регулярную авиаперевозку из Екатеринбурга. Относительно прошлогоднего осенне-зимнего сезона, к началу нового их будет на три меньше. Уже ушли из Кольцово Czech Airlines («Чешские авиалинии»), Air Moldova, а с этой осени не будет Finnair. Это лишило уральских туроператоров целого ряда возможностей по стыковкам рейсов. Так, рейс Екатеринбург — Кишинев с дальнейшей пересадкой позволял туристу посетить большую часть Европы удобно и по приемлемой цене.Вторая проблема — непрерывное снижение покупательной способности россиян и жителей региона в частности. Это ограничивает уральских туроператоров в планировании новых программ отдыха. Они вынуждены подстраиваться под существующий спрос и делать ставку на бюджетные направления.«Снижение покупательной способности населения требует для туристического сектора (касательно загранпоездок) нестандартных, интересных и свежих решений. Отдельные операторы их уже продемонстрировали. Поэтому помимо той полетной программы, которая была из года в год в осенне-зимний период (ОАЭ, Юго-Восточная Азия, Чехия), будут некоторые нюансы и корректировки», — считает эксперт.Среди наиболее интересных новых направлений он назвал проект прямого рейса на Стамбул (чартерная программа туроператора «Интурист»). По его словам, если рейс себя оправдает и станет регулярным и круглогодичным, существенная доля рынка «Турецких авиалиний» (в частности, по ближайшим стыковкам-разлетам на Грецию, Болгарию) может сместиться в сторону организованных «Интуристом» рейсов.Еще один новый проект — прямые авиационные перелеты по направлению Доминиканской республики (туроператора Anex Tour). Однако пока сложно оценить, сможет ли туроператор по выгодной для себя цене продать достаточное количество путевок.Кроме того, в предстоящем сезоне усилится конкуренция по турпутевкам на остров Хайнань: помимо уже работающего по этому направлению «Tez Tour» свой проект анонсировал китайский туроператор. Это дает возможность туристам рассчитывать на более выгодные для них цены.Также дополнительные рейсы из Екатеринбурга могут появиться по направлению в ОАЭ. Кроме того, ведутся переговоры о возможности осуществления вылетов в Израиль.«Уральское отделение Российского союза туриндустрии предпринимает все усилия, чтобы привлечь на регулярной основе зарубежные авиационные компании, чтобы они вернулись. Мы надеемся, что к новому году мы сможем анонсировать участие еще одного перевозчика, который хоть как-то частично покрыл бы (наносимый туроператорам — прим. ред.) ущерб», — уверяет Михаил Мальцев.Также на поведение участников рынка влияет спрос клиентов. Интересно, что в последнее время в зимний период фиксируется интерес уральских туристов к направлениям, сочетающим экскурсионный отдых с оздоровительными программами.«Интерес проявляют к таким направлениям, как болгарский город Велинград, территории Чехии, к европейским направлениям, которые не являются типичными и шаблонными (например, Санремо, Пимонт в Италии). То же самое касается греческих программ: сейчас мы видим интерес к Греции как к круглогодичному направлению. Меньше осенне-зимних пляжных туров (фактически их нет), но зато большой рост интереса к экскурсионным и оздоровительным программам. Это является для нас новой тенденцией», — отметил руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии.Несмотря на существующие проблемы, участники рынка отмечают, что ситуация на туррынке значительно лучше, чем несколько лет назад.«В очередь (за турами — прим. ред.) никто не стоит. Но те, кто ездил, — ездят. Очень многие туристы, которые ездили несколько лет назад (в какой-то период не могли себе позволить поездки), стали возвращаться. Развитие туризма есть, рост наблюдается, растет турпоток», — уверена директор компании «Инна-тур» Инна Аверьянова.Как отмечают эксперты, неудачная ситуация с развитием внутреннего туризма в Свердловской области положительно влияет на ситуацию по выездам. Из-за того, что на Среднем Урале нет возможности качественного, недорогого, хорошего отдыха, жители региона вынуждены отдыхать за рубежом или в других российских регионах.