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Средняя продолжительность летнего отпуска жителей Екатеринбурга составила 9 дней

16 сентябрь 2019 (11:10)

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. Летом 2019 года средняя продолжительность отдыха екатеринбуржцев составила 9 дней — на 1 день больше, чем в среднем по России. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Momondo.

Как отмечают эксперты, за три года общероссийский показатель снизился на 20%. Ранее типичный российский отпуск длился 10 дней.

«Помимо объективных факторов, таких как ограниченные рамки официального отпуска, на длительность путешествия влияет география путешествия. Так, жители отдаленных городов страны проводят в поездке больше времени, чем отдыхающие из центральной России. Екатеринбург в этом плане — не исключение: жители города отдыхают в среднем дольше, чем путешественники из Москвы или Ярославля, однако на одном уровне с туристами из Перми или Челябинска», — комментирует представитель международного метапоиска Momondo.ru Ирина Рябовол.

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