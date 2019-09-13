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«МегаФон» довел скорость соединения 5G на смартфоне до 2,46 Гбит в секунду
13 сентябрь 2019 (18:02)
УрБК, Москва, 13.09.2019. «МегаФон» протестировал работу стандарта 5G в России и довел скорость соединения на смартфоне до рекордной отметки до 2,46 Гбит в секунду, сообщает пресс-служба компании.
В ходе теста проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки. Эксперимент проходил с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm Snapdragon.
«Достижение скорости 2,46 Гбит в секунду — важный рубеж для развития технологии 5G в России. Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах», — подчеркивает директор по инфраструктуре и техническим инновациям «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.
Отметим, что 5G — современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Он позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные» дома и города, искусственный интеллект, виртуальную реальность и даже телемедицину. С внедрением стандарта, например, можно дистанционно управлять машинами и роботами там, где опасно находиться человеку, или обеспечить стабильный видеосеанс врачу высокой квалификации, чтобы он дистанционно помогал коллеге.
«Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20 странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году. При этом активные тесты идут уже давно: ранее «МегаФон» совершил первый международный видеозвонок и провел киберcпортивный турнир по Dota 2», — говорится в сообщении.
В ходе теста проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки. Эксперимент проходил с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm Snapdragon.
«Достижение скорости 2,46 Гбит в секунду — важный рубеж для развития технологии 5G в России. Это лучший на сегодня результат в стране, к тому же продемонстрированный на обычных смартфонах», — подчеркивает директор по инфраструктуре и техническим инновациям «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.
Отметим, что 5G — современный стандарт связи со скоростью передачи данных от 1 Гбит/с и минимальным откликом. Он позволяет развивать беспилотный транспорт, «умные» дома и города, искусственный интеллект, виртуальную реальность и даже телемедицину. С внедрением стандарта, например, можно дистанционно управлять машинами и роботами там, где опасно находиться человеку, или обеспечить стабильный видеосеанс врачу высокой квалификации, чтобы он дистанционно помогал коллеге.
«Сегодня развернуто 35 коммерческих сетей 5G в 20 странах мира, в том числе в Финляндии, Южной Корее, Китае, США, Великобритании и Германии. В России основной этап внедрения стандарта 5G должен завершиться к 2024 году. При этом активные тесты идут уже давно: ранее «МегаФон» совершил первый международный видеозвонок и провел киберcпортивный турнир по Dota 2», — говорится в сообщении.
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