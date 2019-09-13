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Официальный курс доллара США снизился на 30 коп., евро — на 72 коп.
13 сентябрь 2019 (15:19)
УрБК, Москва, 13.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 30 коп. до 64,47 руб., евро — на 72 коп. до 75,53 руб.
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