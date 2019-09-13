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Дефицит IP-адресов может привести к проблемам для пользователей при посещении сайтов
13 сентябрь 2019 (14:12)
УрБК, Москва, 13.09.2019. Дефицит интернет-адресов, который может произойти в России уже в конце сентября, создаст рядовым пользователям проблемы при посещении сайтов. Об этом пишут «Известия».
Как сообщили опрошенные изданием эксперты, свободно открывавшиеся страницы начнут массово запрашивать у посетителей подтверждения, что они не роботы. При этом потребуется вводить капчу.
Эта проблема связана с особенностями устройства интернета. Если свободных адресов не хватает, оборудование операторов присваивает выходящим в сеть устройствам один и тот же номер, не задействованный на момент выхода.
Сайт запоминает посещения с одного и того же IP-адреса и воспринимает это как атаку какого-то устройства. Пользователю перекрывается доступ к ресурсу, пока он не подтвердит, что является человеком, а не роботом.
Согласно данным аналитиков, неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян. Выходом из положения станет перевод интернет-сетей и ресурсов с устаревшего протокола IPv4 на новый — IPv6.
Крупнейшие интернет-компании и операторы связи этим вопросом уже озаботились. По данным RIPE NCC, на конец прошлой недели для России, Европы и Ближнего Востока было доступно 1,88 млн IPv4-адресов. По состоянию на 9 сентября их было уже 1,69 млн.
О том, что в России, Европе и на Ближнем Востоке к концу сентября закончатся IP-адреса, присваиваемые по протоколу IPv4, на прошлой неделе предупредил представитель одной из крупнейших в мире интернет-регистратур RIPE Network Coordination Center (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
Как сообщили опрошенные изданием эксперты, свободно открывавшиеся страницы начнут массово запрашивать у посетителей подтверждения, что они не роботы. При этом потребуется вводить капчу.
Эта проблема связана с особенностями устройства интернета. Если свободных адресов не хватает, оборудование операторов присваивает выходящим в сеть устройствам один и тот же номер, не задействованный на момент выхода.
Сайт запоминает посещения с одного и того же IP-адреса и воспринимает это как атаку какого-то устройства. Пользователю перекрывается доступ к ресурсу, пока он не подтвердит, что является человеком, а не роботом.
Согласно данным аналитиков, неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян. Выходом из положения станет перевод интернет-сетей и ресурсов с устаревшего протокола IPv4 на новый — IPv6.
Крупнейшие интернет-компании и операторы связи этим вопросом уже озаботились. По данным RIPE NCC, на конец прошлой недели для России, Европы и Ближнего Востока было доступно 1,88 млн IPv4-адресов. По состоянию на 9 сентября их было уже 1,69 млн.
О том, что в России, Европе и на Ближнем Востоке к концу сентября закончатся IP-адреса, присваиваемые по протоколу IPv4, на прошлой неделе предупредил представитель одной из крупнейших в мире интернет-регистратур RIPE Network Coordination Center (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
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