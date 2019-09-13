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Решения Свердловского облсуда будут обжаловать в Санкт-Петербурге

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2019. В России с 1 октября 2019 года заработают окружные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Дата их открытия утверждена постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Всего в рамках реформирования судебной системы созданы 5 апелляционных и 9 кассационных судов.



«Новые суды укомплектованы необходимым оборудованием для ведения процессов, в том числе с аудиопротоколированием хода судебного заседания, подключены к государственной автоматической системе «Правосудие» с возможностью подачи обращений в электронном виде. А система видеоконференцсвязи позволит гражданам дистанционно участвовать в судебных заседаниях», — говорится в сообщении.



В Седьмом кассационном суде общей юрисдикции, который расположен в Челябинске, с 1 октября можно будет обжаловать вступившие в законную силу решения, постановления и приговоры судов Свердловской области. Апелляционные жалобы на решения и приговоры, вынесенные Свердловским областным судом по первой инстанции, будут рассматриваться Вторым апелляционным судом общей юрисдикции, находящимся в Санкт-Петербурге.



«Новые суды сформированы по экстерриториальному принципу для того, чтобы по максимуму сократить возможность региональных властей и групп влияния вмешиваться в осуществление правосудия. При этом будет действовать принцип сплошной кассации, кассационные жалобы будут рассматриваться коллегиально непосредственно в судебном заседании с участием заявителя. Это повысит правовую защищенность граждан и бизнеса», — отметил в своем выступлении председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Пленума ВС РФ.

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