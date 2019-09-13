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Повышение МРОТ в 2020 году коснется 3,2 млн россиян

УрБК, Москва, 13.09.2019. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.



«Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составит 20,9 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 5,8 млрд руб. и из бюджетов регионов — 15,1 млрд руб.», — рассказал министр.



Топилин подчеркнул, что МРОТ будет увеличен на 7,5% до 12 тыс. 130 руб.

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