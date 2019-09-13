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Екатеринбург и Челябинск могут попасть в федеральную программу обновления общественного транспорта





Предполагается, что первыми в программу войдут десять городов, которые на сентябрь уже находятся «в высокой степени готовности» — Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань (в общей сложности их население составляет 11,1 млн человек). Здесь на обновления подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов) уйдет 196 млрд руб., на реконструкцию инфраструктуры — 112 млрд руб.



После реализации пилотных проектов, в 2020-2024 годах в концепции заложено масштабирование программы еще на 40 городов, на все 50 агломераций (27,3 млн человек) потребуется 707 млрд руб. инвестиций.



Предполагается, что программа может быть распространена более чем на тысячу городов, по предварительным оценкам, на это понадобится 2,1 трлн руб.



Всего до 2035 года должно быть закуплено 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов. Предлагается введение госрегулирования тарифов, передача перевозочного бизнеса крупным операторам, внедрение концессий для обновления электротранспорта.



При этом 15% финансирования должны обеспечить частные инвестиции, 25% — капитальный грант, 60% — заемные средства. Среди необходимых для реализации проекта условий называются льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15-25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 млрд руб. платы концедента ежегодно. УрБК, Москва, 13.09.2019. Правительство РФ обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, инициатором которой стал ВЭБ.РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».Предполагается, что первыми в программу войдут десять городов, которые на сентябрь уже находятся «в высокой степени готовности» — Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск, Новосибирск и Казань (в общей сложности их население составляет 11,1 млн человек). Здесь на обновления подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов) уйдет 196 млрд руб., на реконструкцию инфраструктуры — 112 млрд руб.После реализации пилотных проектов, в 2020-2024 годах в концепции заложено масштабирование программы еще на 40 городов, на все 50 агломераций (27,3 млн человек) потребуется 707 млрд руб. инвестиций.Предполагается, что программа может быть распространена более чем на тысячу городов, по предварительным оценкам, на это понадобится 2,1 трлн руб.Всего до 2035 года должно быть закуплено 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов. Предлагается введение госрегулирования тарифов, передача перевозочного бизнеса крупным операторам, внедрение концессий для обновления электротранспорта.При этом 15% финансирования должны обеспечить частные инвестиции, 25% — капитальный грант, 60% — заемные средства. Среди необходимых для реализации проекта условий называются льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15-25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 млрд руб. платы концедента ежегодно.

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