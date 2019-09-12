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ЦБ не видит оснований для мягкой кредитно-денежной политики в РФ

УрБК, Москва, 12.09.2019. Оснований ожидать от Банка России мягкой денежно-кредитной политики в текущих условиях нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексея Заботкина.



«Сейчас пока, на наш взгляд, нет оснований для того, чтобы ожидать, что она [денежно-кредитная политика] стала мягкой», — сказал он.



6 сентября Банк России понизил ключевую ставку до 7% годовых, отметив продолжающееся замедление инфляции.



ЦБ не исключил возможности дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.

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