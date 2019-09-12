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Официальный курс доллара США снизился на 24 коп., евро — на 40 коп.
12 сентябрь 2019 (17:18)
УрБК, Москва, 12.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 24,12 коп. до 65,19 руб., евро — на 39,67 коп. до 71,83 руб.
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