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В Екатеринбурге на месяц закрыли переезд через реку Патрушиха
12 сентябрь 2019 (16:36)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. В Екатеринбурге на месяц закрыли переезд через реку Патрушиха, расположенный на стыке ул. Европейская и ул. Мостовая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Перекрытие связано с ремонтом искусственного дорожного сооружения. Автомобильный транспорт, в том числе автобусы маршрутов № 018 и № 50, на время проведения работ направляется в объезд — по ул. Узорной, ул. Исторической, ул. Городской.
Ограничения продлятся до 15 октября.
Перекрытие связано с ремонтом искусственного дорожного сооружения. Автомобильный транспорт, в том числе автобусы маршрутов № 018 и № 50, на время проведения работ направляется в объезд — по ул. Узорной, ул. Исторической, ул. Городской.
Ограничения продлятся до 15 октября.
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