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Большинство российских работодателей против перехода на четырехдневную рабочую неделю

12 сентябрь 2019 (16:16)

УрБК, Москва, 12.09.2019. В России большинство компаний против перехода на сокращенную рабочую неделю. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на совместное исследование с порталом HeadHunter.

Из 200 опрошенных работодателей лишь 12% рассматривают переход на короткую неделю в ближайшие два года, а в долгосрочной перспективе их оказалось 8%. Подавляющее большинство (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график.

«Они считают, что ради четырехдневной рабочей недели им придется снижать зарплату и нанимать новых людей — и то и другое очень плохо. Производительность труда упадет, переработок станет больше, выгорание усилится, а трудовая дисциплина ухудшится», — говорится в сообщении.

Не видят никаких недостатков в четырехдневной рабочей неделе лишь 10% работодателей.

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