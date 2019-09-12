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Апелляционный суд оставил в силе запрет на сделки с участком над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге
12 сентябрь 2019 (15:01)
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2019. Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о запрете на сделки с участком земли на месте перспективной станции метро «Бажовская» в Екатеринбурге.
Обеспечительные меры были наложены Арбитражным судом Свердловской области по иску администрации Екатеринбурга, которая пытается вернуть землю над станцией метро городу, чтобы в будущем завершить строительство объекта.
«Принять обеспечительные меры в виде запрета обществу с ограниченной ответственностью «Промавтосервис» заключать договоры купли-продажи, дарения, либо иным образом распоряжаться земельным участком площадью 6 966 кв. м. с кадастровым номером 66:41:0401052:161, местоположение: г. Екатеринбург, пересечение улиц Большакова и 8 Марта до вступления в законную силу итогового акта Арбитражного суда Свердловской области, принятого по результатам рассмотрения данного дела», — говорилось в решении суда.
Собственник парковки и здания, выстроенных над станцией метро, компания «Промавтосервис», пыталась оспорить это решение в апелляционном суде. Заседание по жалобе состоялось 12 сентября 2019 года. Но апелляционный арбитражный суд отказал «Промавтосервису».
«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — отмечается в картотеке арбитражных дел.
Обеспечительные меры были наложены Арбитражным судом Свердловской области по иску администрации Екатеринбурга, которая пытается вернуть землю над станцией метро городу, чтобы в будущем завершить строительство объекта.
«Принять обеспечительные меры в виде запрета обществу с ограниченной ответственностью «Промавтосервис» заключать договоры купли-продажи, дарения, либо иным образом распоряжаться земельным участком площадью 6 966 кв. м. с кадастровым номером 66:41:0401052:161, местоположение: г. Екатеринбург, пересечение улиц Большакова и 8 Марта до вступления в законную силу итогового акта Арбитражного суда Свердловской области, принятого по результатам рассмотрения данного дела», — говорилось в решении суда.
Собственник парковки и здания, выстроенных над станцией метро, компания «Промавтосервис», пыталась оспорить это решение в апелляционном суде. Заседание по жалобе состоялось 12 сентября 2019 года. Но апелляционный арбитражный суд отказал «Промавтосервису».
«Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — отмечается в картотеке арбитражных дел.
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