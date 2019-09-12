Брусника и Сбербанк запустили ипотеку под 3,4%

Фотография предоставлена компанией Брусника

Фотография предоставлена компанией Брусника

В рамках стратегического партнёрства Сбербанк РФ совместно с застройщиком Брусника запустил специальные условия по ипотеке для семей с детьми в Екатеринбурге. Программа предполагает снижение ставки до 3,4%, что на 6,5 процентных пункта ниже среднерыночного показателя (от 9,8%). Её действие распространяется на квартиры в проектах «Южные кварталы» (дом 2) и «Северный квартал», строительство которых финансируется Сбербанком и оформляется через эскроу-счета. Ранее ставка по семейной ипотеке составляла 5%.По «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» семьи, у которых родился второй или последующий ребёнок после 1 января 2018 года, могут приобрести квартиру в проекте Брусники в ипотеку по ставке от 3,4% годовых. Сниженная процентная ставка будет действовать на весь период пользования ипотечным кредитом, который может составить до 30 лет с суммой до 6 млн руб.«Изменения ФЗ-214 и переход на эскроу, безусловно, стали серьёзной проверкой финансовой устойчивости застройщиков. Но, с другой стороны, эти механизмы повлияли на снижение ипотечных ставок в среднем по рынку и по специальным программам в частности, например, семейной ипотеке», ー прокомментировала директор направления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Уральского банка Сбербанка России Татьяна Лобова.Напомним, «Южные кварталы» ー новый жилой район Брусники в центре Екатеринбурга между улицами Московская, Шаумяна и Фурманова. Проект разработан европейским бюро и представляет собой комплексное развитие территории. Это большой жилой район с кварталами переменной этажности, башнями-доминантами и урбан-виллами. Широкая пешеходная аллея соединяет общественные и приватные пространства района в единый ландшафт. Второй дом «Южных кварталов» состоит из двух 17-этажных симметричных башен, которые соединены друг с другом через стилобат. Рядом расположен коммерческий атриум со стрит-ритейлом и полезными сервисами для жителей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2021 года.«Северный квартал» состоит из домов переменной этажности с тремя башнями по периметру и шестью урбан-виллами внутри. Проект расположен в Орджоникидзевском районе в квадрате улиц Стачек, Войкова, Каширской и переулка Ритслянда. Станция метро «Проспект Космонавтов» — в 5 минутах ходьбы. Урбан-виллы — это новый формат городского жилья, который представляет собой небольшой дом высотой 9 этажей с одним подъездом. Здания отделены от дороги уютной зелёной аллеей и окружены парковым пространством. Эта часть квартала сделана более камерной и устроена в концепции тихого сада для жителей. Проект благоустройства «Северного квартала» связывает приватные дворы кварталов, парковое пространство вокруг урбан-вилл, игровые комплексы для детей разных возрастов и спортивные площадки в единый ландшафт. Центральной осью через квартал проходит пешеходная улица, объединяющая карманные сады между домами. Главным общественным местом «Северного квартала» станет площадь-сквер с открытым доступом для жителей и горожан. Доминирование невысокой застройки создает комфортную и безопасную среду для жителей. Сдача первого дома в эксплуатацию — I квартал 2021 года.Кроме того, для участников зарплатного проекта Сбербанка ставка по ипотеке на приобретение строящегося жилья от застройщика Брусника также снижена и составит от 6%.