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Средний чек россиян за неделю сократился на 8,3%
12 сентябрь 2019 (12:06)
Средний чек россиян со 2 по 8 сентября снизился на 8,3% и составил 516 руб. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир» со ссылкой на собственное исследование.
«На 36-й неделе средний чек показал резкое и существенное падение. В период со 2 по 8 сентября в среднем за один поход в магазин россияне оставляли на кассе 516 руб., что меньше показателя предыдущей недели на 8,3%. Средний чек в текущем году уступил аналогичному показателю прошлого года 3 рубля или 0,6%. Однако по сравнению с медианными значениями 2012 года, периодом начала наблюдений, средний чек 36-й недели прибавил 61,1%», — говорится в сообщении.
Данные основаны на анализе сведений из исследовательской скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, поступивших от 40 тыс. россиян (15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более).
«На 36-й неделе средний чек показал резкое и существенное падение. В период со 2 по 8 сентября в среднем за один поход в магазин россияне оставляли на кассе 516 руб., что меньше показателя предыдущей недели на 8,3%. Средний чек в текущем году уступил аналогичному показателю прошлого года 3 рубля или 0,6%. Однако по сравнению с медианными значениями 2012 года, периодом начала наблюдений, средний чек 36-й недели прибавил 61,1%», — говорится в сообщении.
Данные основаны на анализе сведений из исследовательской скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, поступивших от 40 тыс. россиян (15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более).
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