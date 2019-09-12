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Общая задолженность по налогам в России составляет 7% от объема поступлений

УрБК, Москва, 12.09.2019. Общая задолженность по налогам в России снизилась до 7% к объему налоговых поступлений. Об этом рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, передает портал «Банки.ру».



«ФНС России сохраняет тенденцию по сокращению долга. На 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 млрд руб., или на 2,3%. Показатель отношения задолженности к поступлениям, или DTI (debt to income), который используется для оценки эффективности системы по управлению долгом, также находится на минимальном за пять лет значении — 7%», — сказал М. Мишустин.



При этом, по его словам, растет эффективность мер по взысканию налоговой задолженности.

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