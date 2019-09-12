Новости дня
Общая задолженность по налогам в России составляет 7% от объема поступлений
12 сентябрь 2019 (10:51)
УрБК, Москва, 12.09.2019. Общая задолженность по налогам в России снизилась до 7% к объему налоговых поступлений. Об этом рассказал глава ФНС Михаил Мишустин, передает портал «Банки.ру».
«ФНС России сохраняет тенденцию по сокращению долга. На 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 млрд руб., или на 2,3%. Показатель отношения задолженности к поступлениям, или DTI (debt to income), который используется для оценки эффективности системы по управлению долгом, также находится на минимальном за пять лет значении — 7%», — сказал М. Мишустин.
При этом, по его словам, растет эффективность мер по взысканию налоговой задолженности.
«ФНС России сохраняет тенденцию по сокращению долга. На 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 млрд руб., или на 2,3%. Показатель отношения задолженности к поступлениям, или DTI (debt to income), который используется для оценки эффективности системы по управлению долгом, также находится на минимальном за пять лет значении — 7%», — сказал М. Мишустин.
При этом, по его словам, растет эффективность мер по взысканию налоговой задолженности.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области юридические лица имеют задолженность по налогам на сумму более 8 млрд рублей
- Долг по налогам в Свердловской области снизился на 3,6% и составил 26,12 млрд рублей
- В 2010 году задолженность по налогам и сборам в РФ снизилась на 7%
- Задолженность по налогам перед федеральным бюджетом РФ снизилась до 1,4 трлн. рублей
- В Свердловской области растет задолженность по налоговым платежам