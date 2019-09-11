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Расходы россиян на домашний интернет за год выросли на 9%
11 сентябрь 2019 (16:35)
УрБК, Москва, 11.09.2019. Расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь за год выросли на 9% и 11% соответственно. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «Яндекс.Денег».
Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 руб. Сильнее всего он увеличился за год в Новосибирске — на 39%, до 540 руб. В то же время средний чек в этом городе — один из самых низких по сравнению с другими регионами страны. Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 руб.), а больше всего — в Красноярске (по 938 руб.).
Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 руб. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге — в среднем по 671 и 541 руб. соответственно. В Москве средний чек ниже — 444 руб., а самый маленький он в Омске — 238 руб. Сильнее всего средний платеж за сотовую связь вырос за год в Волгограде и Челябинске — на 57% и 46% соответственно. А уменьшился этот показатель только в Красноярске (на 14%) и Казани (на 16%).
Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 руб. Сильнее всего он увеличился за год в Новосибирске — на 39%, до 540 руб. В то же время средний чек в этом городе — один из самых низких по сравнению с другими регионами страны. Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 руб.), а больше всего — в Красноярске (по 938 руб.).
Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 руб. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге — в среднем по 671 и 541 руб. соответственно. В Москве средний чек ниже — 444 руб., а самый маленький он в Омске — 238 руб. Сильнее всего средний платеж за сотовую связь вырос за год в Волгограде и Челябинске — на 57% и 46% соответственно. А уменьшился этот показатель только в Красноярске (на 14%) и Казани (на 16%).
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