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Официальный курс доллара США снизился на 1 коп., евро — на 8 коп.
11 сентябрь 2019 (14:59)
УрБК, Москва, 11.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 1 коп. до 65,43 руб., евро — на 8 коп. до 72,22 руб.
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