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На шахте ЕВРАЗа в Туве внедряют новую технологию для безопасной угледобычи

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. На шахте «Межегейуголь» в Туве введена в эксплуатацию система STRATA Hazard Avert, которая предупреждает проходчиков о вхождении в опасную зону и блокирует комбайн. Об этом сообщает пресс-служба Распадской угольной компании (находится под управлением ЕВРАЗа).



Основной компонент системы — генератор магнитного поля — монтируется на комбайн и создает вокруг него электромагнитные поля, обозначая опасные зоны. Их улавливает персональный сигнализатор, который выдают работнику перед спуском в шахту. Об опасности предупреждает громкий звуковой сигнал. Если горняк заходит в аварийную зону, комбайн полностью отключается.



«Внедряемая система — одна из самых современных мировых разработок в сфере безопасности. Аналогичные технологии успешно используются на шахтах в США и Австралии, а также хорошо зарекомендовали себя при испытаниях на «Межегейугле», — говорится в сообщении.



Отмечается, что компонентами системы уже оснащен один из пяти комбайнов предприятия, а в ближайшее время ими укомплектуют и остальные машины. Кроме того, осенью на «Межегейуголь» поступит новый добычной комбайн, на котором система безопасности установлена на этапе сборки. Также специальными системами блокировок поэтапно оснащают проходческие забои и других угледобывающих предприятий ЕВРАЗа.



«Это помогает предотвратить несчастные случаи и сделать труд горняков более безопасным», — подчеркивает пресс-служба.

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