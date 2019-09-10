Новости дня

Суд обязал администрацию городского округа возобновить подачу горячей воды в поселке Верх-Нейвинский

10 сентябрь 2019 (17:46)

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В мае 2018 года жителям многоквартирных домов в поселке Верх-Нейвинский отключили подачу горячего водоснабжения из-за остановки котельной, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ООО «Управляющая жилищно-сервисная компания» предоставляло коммунальные услуги жителям этих домов, приобретая коммунальные ресурсы у ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания».

В связи с остановкой котельной теплоснабжающей компании, с мая 2018 года прекращено горячее водоснабжение потребителей что привело к нарушению прав жителей на бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года.

Невьянский городской суд обязал администрацию городского округа и ООО «Управляющая жилищно-сервисная компания» обеспечить горячее водоснабжение домов жителей поселка Верх-Нейвинский.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: