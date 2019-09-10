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На территорию Свердловской области за 7 месяцев въехали более 67 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. На территорию Свердловской области с января по июль 2019 года въехали 67 тыс. 82 человека, уехали из региона 63 тыс. 709 человек, сообщает Свердловскстат.



Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-июле 2019 года составил 3 тыс. 373 человека. В аналогичный период прошлого года миграционная убыль составила 1 тыс. 166 человек.



В другие регионы уехало 5 тыс. 106 человек. В расчетный период международная миграция показала прирост в 8 тыс. 479 человек, со странами СНГ — 7 тыс. 318 человека, с другими зарубежными странами — 1 тыс. 161 человек.

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