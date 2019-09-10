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Средняя цена авиабилета в РФ с начала года выросла на 24%

УрБК, Москва, 10.09.2019. Средняя стоимость перелета в эконом-классе в РФ с начала года выросла на 24,1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.



По данным ведомства, это самый интенсивный рост стоимости перелетов с кризисного 2008 года. Тогда рост тоже составил 24,1%. В предыдущие годы подорожание с января по август было в пределах от 2 до 19%. При этом средняя стоимость билета эконом-класса в расчете на 1 тыс. км пути в годовом выражении (август текущего года к августу 2018-го) выросла на 18,3%.



В Росстате пояснили, что в августе стоимость билетов всегда находится на пике. После они дешевеют вплоть до декабря.



Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов пояснил, что рост цен на перелет эконом-классом вызван увеличением издержек авиакомпаний, а также резким скачком цен на топливо в 2018 году.



ФАС отслеживает ситуацию с ценами на авиатопливо по жалобам авиакомпаний, заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там признали, что по стоимости авиакеросина есть серьезные вопросы, меры будут приняты.



Минтранс, в свою очередь, утверждает, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и собирается приступить к обсуждению со всеми сторонами нового комплекса мер, направленного на сдерживание цен.

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