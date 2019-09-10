Безработные не верят в эффективность бирж труда

По состоянию на 1 августа 2019 года в Свердловской области доля официально зарегистрированных безработных в общей численности граждан, которые не имеют работу, но активно ее ищут (по методологии Международной организации труда они также классифицируются как безработные), составила 29,5%. Ровно год назад показатель был заметно ниже — 22%. Из этой статистики регионального департамента по труду и занятости можно сделать вывод, что свердловские безработные стали чаще вставать на учет в службы занятости.Можно выделить две основные причины роста популярности бирж труда. Первая — повышение пособий по безработице. До января 2019 года их размер варьировался от 850 руб. до 4 тыс. 900 руб. Сейчас минимальный уровень повысился до 1,5 тыс. руб., максимальный — до 8 тыс. руб. Вторая причина — выгодные условия выплат для лиц предпенсионного возраста. С начала текущего года они могут получать повышенное пособие по безработице в размере 11 тыс. 280 руб.Несмотря на рост популярности центров занятости, они по-прежнему неэффективно выполняют свою главную функцию. Речь идет о помощи соискателям в поиске новой работы.«Как правило, на биржи труда обращаются граждане, которые хотят получить пособие по безработице. В поиске работы этот институт не сильно помогает. Там в основном представлены вакансии для неквалифицированных рабочих. Соответственно, многие соискатели ходят по предприятиям и просят поставить штампы, что они его не берут на работу. То есть службы занятости им нужны исключительно для получения пособия. Работу они ищут с помощью знакомых, в интернете, кадровых агентствах», — считает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев также сетует на низкую эффективность отечественных бирж труда.«Лишь менее половины обращающихся в итоге находят работу, и не всегда понятно, благодаря помощи служб занятости или вопреки. Проблема кроется в самом подходе, когда эффективность деятельности служб по поиску работы оценивается не по количеству трудоустроенных, а по числу состоящих на учете как безработные. В итоге, во-первых, само по себе пособие по безработице никак не позволяет человеку выжить, во-вторых, после того, как безработному будут предложены три варианта трудоустройства (практически всегда на непрофильную и низкооплачиваемую работу), он снимается с учета», — полагает А. Коренев.По его словам, подавляющее большинство россиян, потерявших работу, ищут ее самостоятельно — через знакомых, объявления, местные или федеральные агентства, но никак не через биржу труда.«За последнее время число россиян, обращающихся за помощью при поиске работы в службы занятости, несколько увеличилось. Но крайне незначительно, и вряд ли стоит считать эту тенденцию долгосрочной», — рассказал А. Коренев.Отметим, что в настоящее время департамент по труду и занятости Свердловской области предлагает 43 тыс. 285 вакансий (из них 54,2% — по рабочим профессиям). Средняя заработная плата, которую предлагают соискателям, в январе-июле 2019 года составила 19,7 тыс. руб. Для сравнения, средняя зарплата в среднем по региону в настоящее время превышает 41 тыс. руб.Большинство предложений на свердловских биржах действительно связано с низкоквалифицированным трудом. В январе-июне 2019 года в регионе было 12 тыс. 304 вакансий подсобного рабочего, 4 тыс. 683 — уборщика производственных и служебных помещений, 4 тыс. 154 — водителя автомобиля, 2 тыс. 471 — продавца, 1 тыс. 710 — рабочего по благоустройству населенных пунктов, 1 тыс. 594 — разнорабочего, 1 тыс. 223 — дворника, 1 тыс. 150 — грузчика.Очевидно, что свердловские биржи труда предлагают в основном непрестижную работу с низкой зарплатой. Поэтому в службу с целью трудоустройства чаще обращается молодежь, плохо знающая рынок, и люди предпенсионного возраста. Все остальные встают на учет исключительно для получения пособия.