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Официальный курс доллара США снизился на 43 коп., евро — на 56 коп.

9 сентябрь 2019 (15:03)

УрБК, Москва, 09.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 43 коп. до 65,57 руб., евро — на 56 коп. до 72,33 руб.

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