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Эми Сторроу стала новым генконсулом США в Екатеринбурге
6 сентябрь 2019 (17:37)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2019. Стало известно, кто станет генконсулом США в Екатеринбурге — пост заняла Эми Сторроу. Об этом сообщается на официальной странице консульства в Twitter.
«В Екатеринбург прибыла Эми Сторроу, назначенная на должность генерального консула США. Госпожа Сторроу планирует посвятить следующие два года укреплению связей между Уральским консульским округом и США и с радостью ожидает знакомства с Уралом и Сибирью», — говорится в сообщении.
Новый генконсул с 2004 года работала в Госдепартаменте США, с 2010 по 2013 — в Риге, а в 2015-2017 годах являлась директором Управления по делам выпускников Бюро по делам образования и культуры Госдепартамента.
Напомним, что 5 августа генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покинул должность.
«В Екатеринбург прибыла Эми Сторроу, назначенная на должность генерального консула США. Госпожа Сторроу планирует посвятить следующие два года укреплению связей между Уральским консульским округом и США и с радостью ожидает знакомства с Уралом и Сибирью», — говорится в сообщении.
Новый генконсул с 2004 года работала в Госдепартаменте США, с 2010 по 2013 — в Риге, а в 2015-2017 годах являлась директором Управления по делам выпускников Бюро по делам образования и культуры Госдепартамента.
Напомним, что 5 августа генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер покинул должность.
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